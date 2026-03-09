Die 36-jährige US-Amerikanerin Stephanie Buttermore widmete ihre Zeit neben ihrer großen Leidenschaft für Fitness auch der Wissenschaft. Sie promovierte im Bereich der Pathologie und Zellbiologie und war in der biomedizinischen Krebsforschung tätig, unter anderem zum Thema Eierstockkrebs. Zudem wirkte sie an mehreren wissenschaftlichen Publikationen mit. Am 6. März wurden jedoch tragische Nachrichten publik: Die Influencerin ist überraschend verstorben.

Fitness-Influencerin (36) plötzlich verstorben Die Meldung über ihren Tod wurde auf dem Instagram-Account ihres Verlobten, des kanadischen Fitness-Youtubers und Bodybuilders Jeff Nippard (über zehn Millionen Social-Media-Follower), veröffentlicht. Darin heißt es:

"Mit großer Trauer teilen wir den plötzlichen Tod von Jeffs Verlobter und Partnerin seit zehn Jahren, Stephanie, mit.

Wie viele von euch wissen, bedeutete Stephanie Jeff die Welt." von Management von Jeff Nippard

Buttermore und Nippard waren seit 10 Jahren zusammen Über zehn Jahre waren die beiden Fitness-Enthusiasten ein Paar, im Oktober 2022 folgte die Verlobung. Jeff Nippard schrieb damals auf Instagram: "Vor 6 Jahren habe ich Stephanie Buttermore eine Direktnachricht geschickt, und wir haben sofort eine Freundschaft aufgebaut. Wir haben etwa einen Monat lang jeden Tag 3–4 Stunden über Skype gesprochen (kein Witz), bis ich sie von Kanada aus in Florida besucht habe." Ihr erstes Date werde er nie vergessen, fügte er hinzu.

Todesursache bislang nicht bekannt Im Mai 2024 wandte sich Buttermore mit einer Nachricht an ihre insgesamt 1,7 Millionen Follower auf Instagram sowie YouTube und kündigte an, sich aus den sozialen Medien zurückziehen zu wollen. Zwar kämpfe sie nicht länger mit Angstzuständen, doch wolle sie sich nun stärker auf ihr Privatleben konzentrieren. Über die Ursache ihres überraschenden Todes machte Nippards Management keine Angaben.