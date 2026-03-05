Knapp 30.000 Menschen folgen der brasilianischen Fitness- und Lifestyle-Influencerin Derleya Alves auf Instagram. Kurz vor ihrer lang ersehnten Brustvergrößerung veröffentlichte die 26-Jährige noch ein Reel, das sie bei den Vorbereitungen auf den Eingriff zeigt. In der Videobeschreibung schrieb sie: "Ein Traum wird wahr."

Doch die Erfüllung dieses Wunsches endete tragisch: Die Mutter eines kleinen Sohnes starb nur acht Tage nach der Operation.