8 Tage nach Beauty-OP: Mutter und Influencerin (26) gestorben
Knapp 30.000 Menschen folgen der brasilianischen Fitness- und Lifestyle-Influencerin Derleya Alves auf Instagram. Kurz vor ihrer lang ersehnten Brustvergrößerung veröffentlichte die 26-Jährige noch ein Reel, das sie bei den Vorbereitungen auf den Eingriff zeigt. In der Videobeschreibung schrieb sie: "Ein Traum wird wahr."
Doch die Erfüllung dieses Wunsches endete tragisch: Die Mutter eines kleinen Sohnes starb nur acht Tage nach der Operation.
Starke Bauchschmerzen nach Beauty-OP
Laut einem Bericht der Daily Mail unterzog sich die Brasilianerin am 20. Februar in einer Schönheitsklinik dem Eingriff. Nach der Brustvergrößerung klagte sie über starke Bauchschmerzen. Ihr Zustand verschlechterte sich dermaßen, dass zwei Notoperationen notwendig wurden. Dabei mussten Teile ihres Darms operiert und ein Eierstock entfernt werden.
Influencerin acht Tage nach Brustvergrößerung gestorben
Nach weiteren Untersuchungen stellten die Ärzte eine mögliche angeborene Darmanomalie fest. Diese könnte ihren Zustand und die Schmerzen verschlimmert oder sogar ausgelöst haben. Trotz aller Bemühungen gelang es den Medizinern nicht, das Leben der 26-Jährigen zu retten. Derleya Alves starb am 28. Februar an den Folgen der Komplikationen.
Wie Daily Mail weiter berichtet, gibt es derzeit keinen Hinweis auf einen ärztlichen Behandlungsfehler. Ein endgültiger Autopsiebericht steht jedoch noch aus, weshalb die genaue Todesursache bislang nicht gänzlich geklärt ist.
Auf Instagram nehmen zahlreiche Follower Abschied von der 26-Jährigen. Dort heißt es etwa:
- "Das Leben ist so flüchtig, unglaublich! Ich habe ihr so sehr die Daumen gedrückt. Möge Gott der ganzen Familie Kraft schenken, besonders ihrer Mutter und ihrem Sohn."
- "Oh mein Gott, sie ist gestorben. 😭 Ich kann nur an ihren kleinen Sohn denken."
- "Mein tiefstes Beileid an die ganze Familie 😢"
