Südkoreanische Forscher entwickeln Alternative zu Brustimplantaten ohne OP

Ein Team von südkoreanischen Wissenschafterinnen und Wissenschaftern hat eine innovative Alternative zu herkömmlichen Kunststoff-Brustimplantaten entwickelt.

Eine injizierbare Paste aus menschlichen Hautzellen könnte künftig die Rekonstruktion der Brust nach Krebsoperationen revolutionieren. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift ACS Applied Bio Materials veröffentlicht.

In der Brustrekonstruktion werden bislang Implantate aus Kunststoff verwendet, deren Einsatz einen zweiten chirurgischen Eingriff erfordert. Dieser hinterlässt Narben, die durch Kontrakturen das ästhetische Ergebnis beeinträchtigen können.

Für die neue Methode, entwickelt von einem Team um Chan-Yeong Heo von der Universität Seoul, wird Material aus menschlichen oder tierischen Hautzellen gewonnen, die anschließend chemisch entfernt werden. Diese Methode bezeichnet man als azelluläre dermale Matrix (ADM). Sie wird bereits seit Jahren in der plastischen Chirurgie zur Geweberegeneration genutzt, jedoch bisher in Form von Matten.