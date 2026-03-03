Über 70 Zettel kleben auf Stuhl und Tisch: Grundschülerin bricht in Tränen aus
Weil die kleine Sophia Campbell mit ihrem geringen Selbstbewusstsein hadert und einen besonders schlechten Tag hatte, wollten ihre Mitschülerinnen und Mitschüler sie mit einer herzergreifenden Aktion aufmuntern. Die Überraschung rührte Sophia so sehr, dass sie vor Freude in Tränen ausbrach.
Tisch und Stuhl mit positiven Botschaften beklebt
Das zwölfsekündige Video hat auf Facebook bereits über 22 Millionen Aufrufe erzielt. Lehrerin Joanne Miller filmte den Moment, als die Viertklässlerin das Klassenzimmer betrat und ihren Tisch und Stuhl nicht wie gewohnt vorfand: Über 70 bunte Post-its mit positiven Botschaften bedeckten die Oberfläche. Auf den von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern beschrifteten Zetteln stand unter anderem:
- "Du bist schlau"
- "Du bist wichtig"
- "Du bist eine großartige Person" oder
- "Du bringst immer Menschen zum Lächeln … vergiss das nie"
Die Schülerinnen und Schüler von Joanne Millers Klasse an der DeBary Elementary School im US-Bundesstaat Florida sind Teil eines besonderen Projekts, das sich "Kindness Squad" nennt. Dabei geht es darum, Freundlichkeit, Positivität und Zusammenhalt im Schulalltag zu fördern.
Wenn Schüler lernen, einander zu unterstützen, ist das der wahre Gewinn. Kein staatlicher Test kann das messen – hier wird Empathie in die Tat umgesetzt. Genau darum geht es beim Aufbau einer starken Klassengemeinschaft.
Schülerin kämpft mit Selbstwertgefühl
Gegenüber dem Nachrichtensender News 6 sagte Sophia: "Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich nicht so schlau bin." Als ihre Klassenkameradinnen und -kameraden bemerkten, dass es ihr nicht gut ging, hatte eines der Kinder die Idee, ihr ermutigende Botschaften auf Haftnotizen zu schreiben und diese auf Sophias Platz zu kleben.
Viertklässlerin bricht in Tränen aus
Auf Facebook schrieb die Lehrerin: "Meine Schülerin fühlte sich unsicher und zweifelnd. Ihre Klassenkameradinnen und -kameraden beschlossen, sie aufzubauen. Die Idee kam zu 100 % von ihnen." Als Sophia das Klassenzimmer betrat, zeigte sie sich überwältigt und konnte ihre Tränen nicht zurückhalten. Sofort lief die Viertklässlerin zu der Freundin, die die Idee gehabt hatte und umarmte sie.
Im Gespräch mit News 6 erzählte Sophia: "Als ich darauf zuging und so viele nette Worte sah, war ich einfach überglücklich. Es dauerte nicht mal eine Sekunde [...] dann fing ich an zu weinen und zu lachen. Es war einfach unglaublich, dass ich so viel Wertschätzung erfuhr."
Video hat bereits über 22 Millionen Aufrufe
Inzwischen haben sich über 4.200 Kommentare unter dem viralen Video gesammelt. Die Facebook-Nutzer zeigen sich tief berührt und teilen eigene Erfahrungen:
- "So lernen wir, uns gegenseitig zu unterstützen und zu ermutigen – das ist die wichtigste Lebenskompetenz, die man heute braucht."
- "Ich erinnere mich, dass eine Lehrerin ihre Schüler*innen einmal aufforderte, etwas aufzuschreiben, das sie an einer anderen Schülerin oder einem anderen Schüler bewunderten, und es ihnen zu geben. Viele Jahre später, bei der Beerdigung eines dieser Schüler, sprachen sie darüber, während die Lehrerin anwesend war – und alle hatten diesen Zettel noch immer in ihrer Geldbörse! Sie sagten, dass sie genau diesen Zettel am meisten geschätzt hätten."
- "Das ist einfach unglaublich. Als ehemalige Betroffene von schwerem Mobbing und heute selbst Mutter hat mich das zu Tränen gerührt."
