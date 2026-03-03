Weil die kleine Sophia Campbell mit ihrem geringen Selbstbewusstsein hadert und einen besonders schlechten Tag hatte, wollten ihre Mitschülerinnen und Mitschüler sie mit einer herzergreifenden Aktion aufmuntern. Die Überraschung rührte Sophia so sehr, dass sie vor Freude in Tränen ausbrach.

Das zwölfsekündige Video hat auf Facebook bereits über 22 Millionen Aufrufe erzielt. Lehrerin Joanne Miller filmte den Moment, als die Viertklässlerin das Klassenzimmer betrat und ihren Tisch und Stuhl nicht wie gewohnt vorfand: Über 70 bunte Post-its mit positiven Botschaften bedeckten die Oberfläche. Auf den von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern beschrifteten Zetteln stand unter anderem:

Die Schülerinnen und Schüler von Joanne Millers Klasse an der DeBary Elementary School im US-Bundesstaat Florida sind Teil eines besonderen Projekts, das sich "Kindness Squad" nennt. Dabei geht es darum, Freundlichkeit, Positivität und Zusammenhalt im Schulalltag zu fördern.

Wenn Schüler lernen, einander zu unterstützen, ist das der wahre Gewinn. Kein staatlicher Test kann das messen – hier wird Empathie in die Tat umgesetzt. Genau darum geht es beim Aufbau einer starken Klassengemeinschaft.

Gegenüber dem Nachrichtensender News 6 sagte Sophia: "Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich nicht so schlau bin." Als ihre Klassenkameradinnen und -kameraden bemerkten, dass es ihr nicht gut ging, hatte eines der Kinder die Idee, ihr ermutigende Botschaften auf Haftnotizen zu schreiben und diese auf Sophias Platz zu kleben.

Viertklässlerin bricht in Tränen aus

Auf Facebook schrieb die Lehrerin: "Meine Schülerin fühlte sich unsicher und zweifelnd. Ihre Klassenkameradinnen und -kameraden beschlossen, sie aufzubauen. Die Idee kam zu 100 % von ihnen." Als Sophia das Klassenzimmer betrat, zeigte sie sich überwältigt und konnte ihre Tränen nicht zurückhalten. Sofort lief die Viertklässlerin zu der Freundin, die die Idee gehabt hatte und umarmte sie.

Im Gespräch mit News 6 erzählte Sophia: "Als ich darauf zuging und so viele nette Worte sah, war ich einfach überglücklich. Es dauerte nicht mal eine Sekunde [...] dann fing ich an zu weinen und zu lachen. Es war einfach unglaublich, dass ich so viel Wertschätzung erfuhr."