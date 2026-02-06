Studie: Betonung von Stärke hilft depressiven Menschen
Menschen mit Depressionen kämpfen sich oft durch den Alltag: Sie stehen morgens trotz mangelnder Motivation auf, lernen mit negativen Gedanken und Gefühlen umzugehen und schaffen es auch durch schwierige Phasen. "All das zeigt von beeindruckender Stärke", erklärte die Psychologin Christina Bauer von der Universität Wien.
Dennoch würden Menschen mit psychischen Erkrankungen häufig als "Schwächlinge" dargestellt.
Solche Vorurteile wirken sich negativ auf die Erkrankten aus. In einer Langzeitstudie mit über 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zeigte ein Forschungsteam um Bauer, welche negativen Effekte die Zuschreibung von Schwäche haben kann und wie wichtig es für Betroffene ist, dass ihre Stärke betont wird.
Selbstvertrauen erhöhen
Für ihre Studie, deren Ergebnisse im Fachjournal Personality and Social Psychology Bulletin veröffentlicht wurden, haben die Forscherinnen und Forscher eine rund 20-minütige Übung entwickelt, die oft vergessene Stärken von Menschen mit Depression hervorhebt, etwa ihr Durchhaltevermögen.
Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe zeigte sich, dass diese einfache Übung das Selbstvertrauen der Teilnehmenden deutlich erhöhen konnte – und zwar unabhängig davon, wie schwer ihre aktuellen Symptome waren. Dieses verbesserte Selbstvertrauen hatte auch Konsequenzen für die Fähigkeit der Teilnehmenden, ihre persönlichen Ziele zu verfolgen.
"Wir müssen verstehen, dass Menschen, die mit Depression kämpfen, nicht schwach sind. Solche Narrative können wie selbsterfüllende Prophezeiungen wirken und Menschen daran hindern, ihr volles Potenzial zu entfalten", so Bauer.
Sich selbst als stark zu sehen, sei für alle wichtig, um an sich selbst zu glauben und Ziele zu verfolgen - das gelte auch für Menschen mit Depression.
