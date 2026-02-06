Menschen mit Depressionen kämpfen sich oft durch den Alltag: Sie stehen morgens trotz mangelnder Motivation auf, lernen mit negativen Gedanken und Gefühlen umzugehen und schaffen es auch durch schwierige Phasen. "All das zeigt von beeindruckender Stärke", erklärte die Psychologin Christina Bauer von der Universität Wien.

Dennoch würden Menschen mit psychischen Erkrankungen häufig als "Schwächlinge" dargestellt.

Solche Vorurteile wirken sich negativ auf die Erkrankten aus. In einer Langzeitstudie mit über 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zeigte ein Forschungsteam um Bauer, welche negativen Effekte die Zuschreibung von Schwäche haben kann und wie wichtig es für Betroffene ist, dass ihre Stärke betont wird.