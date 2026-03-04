32 Shots in 90 Minuten: Frau stirbt mit nur 25 Jahren
Ein 44-jähriger Mann namens Hiroki Itaya soll in einer Bar in Japan mit einer Frau geflirtet und sie dazu animiert haben, Unmengen an Alkohol zu trinken, um sie anschließend in ein Hotel zu führen. Die 25-Jährige brach jedoch darauf zusammen und verstarb an einer Alkoholvergiftung.
Frau trank 32 Tequila-Shots in 90 Minuten
Wie Tokyo Reporter berichtet, traf sich das Pärchen am 7. Mai 2023 in einer Bar in Nagoya (Bezrik Naka), wo der 44-jährige Hiroki Itaya die Japanerin ansprach. In dem Prozess, der am 2. März 2026 aufgenommen wurde, streitet Itaya die Vorwürfe sexueller Nötigung mit Todesfolge ab.
"Es stimmt, dass die Frau infolge meiner Handlungen gestorben ist, aber ich hatte absolut keine sexuellen Absichten", erklärte Itoya vor dem Bezirksgericht Nagoya. Der Japaner und die junge Frau hatten sich in einer Bar getroffen, nachdem Itaya den Barkeeper daran angesetzt hatte, für ihn mit der 25-Jährigen Kontakt aufzunehmen.
Der Anklageschrift zufolge soll Itaya versucht haben, die Frau zu überreden, mit ihm in ein Hotel mitzugehen. Die 25-Jährige verneinte, doch dann konsumierte sie mit dem Mann immer mehr Alkohol – insgesamt 32 Tequila-Shots in nur 90 Minuten. In der Bar soll Itaya bei der Frau sexuelle Annäherungsversuche durchgeführt und sie mehrmals berührt haben.
Hirnschädigung wegen Alkoholvergiftung
Anschließend soll der Angeklagte die Frau in eine Unterkunft im Bezirk gebracht haben, wo er versuchte, Sex mit ihr zu haben. Als Itaya bewusst wurde, dass es der jungen Frau nicht gut ging, ließ er von der Frau ab. Laut The Japan News wurde die 25-Jährige bewusstlos in dem Hotel vorgefunden.
- Am 21. Juni starb sie an einer hypoxisch-ischämischen Enzephalopathie (Hirnschädigung) aufgrund einer akuten Alkoholvergiftung.
- Der Anwalt des Angeklagten sagte, Itaya habe den Tequila nur bestellt, weil die Frau bejaht habe, dass sie noch Alkohol konsumieren kann.
- Itayas Verteidigung plädierte auf nicht schuldig.
