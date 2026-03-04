Ein 44-jähriger Mann namens Hiroki Itaya soll in einer Bar in Japan mit einer Frau geflirtet und sie dazu animiert haben, Unmengen an Alkohol zu trinken, um sie anschließend in ein Hotel zu führen. Die 25-Jährige brach jedoch darauf zusammen und verstarb an einer Alkoholvergiftung .

Frau trank 32 Tequila-Shots in 90 Minuten

Wie Tokyo Reporter berichtet, traf sich das Pärchen am 7. Mai 2023 in einer Bar in Nagoya (Bezrik Naka), wo der 44-jährige Hiroki Itaya die Japanerin ansprach. In dem Prozess, der am 2. März 2026 aufgenommen wurde, streitet Itaya die Vorwürfe sexueller Nötigung mit Todesfolge ab.

"Es stimmt, dass die Frau infolge meiner Handlungen gestorben ist, aber ich hatte absolut keine sexuellen Absichten", erklärte Itoya vor dem Bezirksgericht Nagoya. Der Japaner und die junge Frau hatten sich in einer Bar getroffen, nachdem Itaya den Barkeeper daran angesetzt hatte, für ihn mit der 25-Jährigen Kontakt aufzunehmen.