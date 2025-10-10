Die 30-jährige Brasilianerin Bruna Araújo de Souza war mit Freunden in einer Bar in São Bernardo do Campo (bei São Paulo) unterwegs und genoss ein Vodka-Getränk. Kurz darauf musste die junge Frau ins Spital eingeliefert werden, wo sie wenige Tage später verstarb. Die lokale Stadtverwaltung bestätigte am 6. Oktober den Tod von Araújo de Souza.

Wie BBC News berichtet, hatte es zuvor bereits zwei ähnliche Todesfälle gegeben.