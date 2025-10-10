Dritter Todesfall: 30-Jährige nach Vodka-Drink in Bar gestorben
Die 30-jährige Brasilianerin Bruna Araújo de Souza war mit Freunden in einer Bar in São Bernardo do Campo (bei São Paulo) unterwegs und genoss ein Vodka-Getränk. Kurz darauf musste die junge Frau ins Spital eingeliefert werden, wo sie wenige Tage später verstarb. Die lokale Stadtverwaltung bestätigte am 6. Oktober den Tod von Araújo de Souza.
Wie BBC News berichtet, hatte es zuvor bereits zwei ähnliche Todesfälle gegeben.
Methanolvergiftung führte zum Tod
Ursache für die Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes war eine Methanolvergiftung durch verunreinigten Alkohol. Es war der erste Fall in São Bernardo do Campo, bei dem eine Methanolvergiftung labortechnisch bestätigt wurde.
Symptome einer Methanolvergiftung sind laut DocCheck:
- Übelkeit
- Schwindel
- Erbrechen
- Kopfschmerzen
- Bauchschmerzen
- Verschwommenes Sehen
- Abgeschlagenheit
Bevölkerung zur Vorsicht aufgerufen
Seit Bekanntwerden der Todesfälle wurden mindestens elf Betriebe geschlossen und über 10.000 Flaschen Alkohol beschlagnahmt. Ob die Verunreinigung des Alkohols vorsätzlich oder versehentlich erfolgte, ist laut BBC News noch unklar.
Die Behörden rufen die Bevölkerung zu besonderer Vorsicht auf: Getränke ohne Etikett oder Steuermarke sollten keinesfalls konsumiert werden.
