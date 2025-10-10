Ein Besuch im "Happiest Place on Earth" endete tragisch: Eine Sechzigjährige erlitt am 6. Oktober 2025 im Disneyland Kalifornien (Anaheim) während der Fahrt in der berühmten Geisterbahn "Haunted Mansion" einen Herzinfarkt und starb kurz darauf im Krankenhaus.

Nach Schreckmoment: Frau verlor Bewusstsein Wie das Orange County Register gegenüber dem People Magazin mitteilte, verlor eine Besucherin urplötzlich das Bewusstsein, während sie in einem der fahrenden Gondeln der Geisterbahn saß. Zeugen berichten, dass sie zusammensackte und auf die Begleitperson neben sich fiel. Überwachungskameras im Kontrollraum der Attraktion zeigten den Vorfall, woraufhin die Mitarbeiter den gesamten Fahrbetrieb sofort stoppten.

Ermittlungen eingeleitet Die Polizei von Anaheim bestätigte, dass die Ermittlungen zur genauen Todesursache laufen. Der Leichnam wurde zunächst nicht vom Gerichtsmediziner übernommen. Medizinische Notfälle in Freizeitparks stehen häufig im Zusammenhang mit vorbestehenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Stressfaktoren wie Hitze und Aufregung. Was genau den Herzinfarkt ausgelöst hat, ist bislang unklar.

Disneyland nimmt Stellung "Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Verstorbenen", teilte ein Disneyland-Sprecher auf Anfrage gegenüber dem People Magazin mit. "Wir unterstützen die Ermittlungen der Behörden vollumfänglich." Das Unternehmen überprüft derzeit seine internen Notfallprotokolle – insbesondere, wie schnell medizinische Teams an abgelegene Attraktionspunkte gelangen können.

"Wir wussten, dass es ernst war" Auch bei Gästen des Freizeitparks und auf Social Media ist die Bestürzung groß: "Wir standen in der Schlange, als die Fahrt gestoppt wurde. Später sahen wir einen Hubschrauber, da wussten wir, dass es ernst war", erzählte eine Augenzeugin gegenüber People. "Herzzerreißend. Ich kann mir nicht vorstellen, dorthin zu gehen, um einen schönen Abend zu haben", so ein Reddit-Nutzer.

Haunted Mansion: Traditionsreiche Geisterbahn Die "Haunted Mansion" gehört seit ihrer Eröffnung im August 1969 zu den ikonischsten Disneyland-Attraktionen. Besucher fahren in sogenannten "Doom Buggies" (Gondeln) durch ein Spukhaus voller Geisterprojektionen und animierter Figuren.