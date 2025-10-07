Wegen Liebesbeziehung: Jugendlicher (18) von Finanzdirektor entführt
Drei Männer wurden in Sherwood (Arkansas) verhaftet, nachdem sie einen Teenager entführt und mit einer Waffe bedroht haben. Der Grund dafür soll vor allem die Liebesbeziehung des 18-Jährigen gewesen sein.
Besonders pikant: Einer der Verdächtigen war als Finanzdirektor an einer Universität tätig.
Entführung wegen Beziehung
Wie Fox16 berichtet, sollen drei Männer im Alter von 54, 23 und 20 Jahren den Jugendlichen am 20. September aufgehalten und gekidnappt haben. Der Teenager war mit dem Auto seiner Freundin von Little Rock nach Sherwood unterwegs, als er von einem der Täter angesprochen und angegriffen wurde. Anschließend wurde der Jugendliche an einem unbekannten Ort an einen Stuhl gefesselt und mit einer Waffe bedroht worden.
Der Grund dafür: Der junge Mann sollte die Beziehung zu seiner Freundin beenden. Würde er dieser Aufforderung nicht nachgehen, drohten die Männer damit, seine Familie zu töten. Anschließend wurde er freigelassen.
Verdächtiger war Uni-Finanzdirektor
Zwei der Männer sollen mit der Familie der Freundin des Teenangers befreundet sein. Der 54-jährige Angreifer war laut People zum Zeitpunkt seiner Verhaftung als Direktor für Finanzhilfen an der University of Arkansas-Pulaski Tech beschäftigt. Die Hochschule bestätigte gegenüber dem Medium, dass er inzwischen entlassen wurde.
Alle drei Verdächtigen wurden verhaftet und sitzen derzeit gegen eine Kaution von jeweils 500.000 US-Dollar (428.870 Euro) in Haft. Die Männer müssen sich vor Gericht wegen Entführung, schweren Raubes und Drohung verantworten.
