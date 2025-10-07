Drei Männer wurden in Sherwood (Arkansas) verhaftet, nachdem sie einen Teenager entführt und mit einer Waffe bedroht haben. Der Grund dafür soll vor allem die Liebesbeziehung des 18-Jährigen gewesen sein. Besonders pikant: Einer der Verdächtigen war als Finanzdirektor an einer Universität tätig.

Entführung wegen Beziehung Wie Fox16 berichtet, sollen drei Männer im Alter von 54, 23 und 20 Jahren den Jugendlichen am 20. September aufgehalten und gekidnappt haben. Der Teenager war mit dem Auto seiner Freundin von Little Rock nach Sherwood unterwegs, als er von einem der Täter angesprochen und angegriffen wurde. Anschließend wurde der Jugendliche an einem unbekannten Ort an einen Stuhl gefesselt und mit einer Waffe bedroht worden.

Der Grund dafür: Der junge Mann sollte die Beziehung zu seiner Freundin beenden. Würde er dieser Aufforderung nicht nachgehen, drohten die Männer damit, seine Familie zu töten. Anschließend wurde er freigelassen.