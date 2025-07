Wie das Yuba County Sheriff auf Facebook berichtet, wurden die Beamten am 4. Juli zum Feather River gerufen, nachdem ein Notruf eingegangen war, dass ein Teenager ins Wasser gefallen und untergegangen ist. Dabei hat es sich um den 16-jährigen Nathan Drake gehandelt, der den Tag mit seinen Freunden am Fluss Fußball gespielt hatte.

Teenager wollte Freund retten

Wie die Polizei weiter berichtet, wurde nach dem Jugendlichen noch am selben Tag gesucht. Sein Leichnam konnte jedoch erst am 6. Juli in zwei Metern Tiefe des Flusses geborgen werden. Gegenüber KCRA Channel 3 erklärte die Familie, dass der "kleinste" Freund des Teenagers, Milo, ins Wasser fiel und Drake ohne zu Zögern ins Wasser sprang, um ihm zu helfen.

Milo konnte durch die Hilfe eines weiteren Jugendlichen wieder das Ufer erreichen, dabei geriet jedoch Drake selbst in eine Strömung und wurde in die Tiefen des Flusses gezogen. Laut Aussagen seiner Freunde soll er 15 Minuten lang ums Überleben gekämpft haben, während sie die Rettung kontaktierten.