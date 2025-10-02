Entführung erfunden: Jugendlicher (17) schießt sich selbst ins Bein

Diese Geschichte aus Florida sorgt für Kopfschütteln: Ein Teenager soll seine Familie um Hilfe gebeten haben, nachdem er angeblich angeschossen und entführt worden ist. Doch die dramatische Geschichte soll sich so niemals zugetragen haben.

Jugendlicher schießt sich selbst ins Bein Der Jugendliche, der Caden Speight heißt, habe fälschlicherweise behauptet, er sei von vier Männern mit hispanischer Herkunft angeschossen und entführt worden. Um seine Geschichte glaubwürdig zu machen, hat er sich sogar eine Schusswunde an seinem eigenen Bein hinzugefügt. Dies soll mit einer Waffe passiert sein, die der 17-Jährige laut Polizei bei sich getragen hat.

17-Jähriger schrieb Familie eine Nachricht Wie die Polizei von Marion County berichtet, wurde Speight am 26. September als vermisst gemeldet. Zuvor hatte er seiner Familie eine Nachricht geschrieben, dass er angeschossen und entführt wurde. Kurz bevor er die Nachricht verschickt hatte, erwarb der Jugendliche ein neues Fahrrad, ein Zelt und eine Campingausrüstung. Kameraaufnahmen zeigten den jungen US-Amerikaner auf dem Partkplatz eines Einkaufgeschäfts. Der 17-Jährige war mit seinem Truck unterwegs, der in Dunnellon zurückgelassen wurde, wo er zuletzt gesichtet wurde. Speight fuhr in Richtung Willston, wo er sich selbst mit der Waffe verletzte. Kurz darauf wurde er auf der Straße von Passanten entdeckt. "Es besteht keine Chance, dass Cadens Schusswunde von einem Angreifer stammt", erklärte Sheriff von Marion County, Billy Woods, in einem Facebook-Video.