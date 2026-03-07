Bub (4) erscheint allein zur Herz-OP und wird von Ärztin adoptiert
Diese Adoptionsgeschichte rührt zu Tränen: Im Jänner 2021 kam der kleine True allein in das Children"s Nebraska Krankenhaus. Das kranke Pflegekind bereitete sich auf eine schwierige Operation an seinem Herzen vor. Als die Kinderanästhesistin Amy Beethe mitbekam, dass der damals Vierjährige ohne Begleitung ins Spital kam, traf sie eine rührende Entscheidung: Sie wollte True adoptieren.
Bub musste allein zur Herz-OP
In einem Gespräch mit KETV berichtete Beethe, die als Kinderkardiologin und Anästhesistin am Children"s Nebraska in Omaha tätig ist, über die Begegnung mit True. "Er saß da ganz allein, und ich war irgendwie verblüfft, dass dieser Viejährige eine Herzoperation über sich ergehen lassen musste und einfach niemand da war", erinnerte sich die Medizinerin zurück. True hat einen angeborenen Herzfehler und musste bereits zuvor einen Eingriff am offenen Herzen durchführen lassen.
Doch Komplikationen bei der letzten OP sorgten dafür, dass er erneut im Krankenhaus behandelt werden musste. Und das auch noch ganz allein, denn damals war seine Betreuerin an Corona erkrankt, weshalb das Pflegekind ohne Begleitung im Spital abgeliefert wurde.
Vierjähriger nach Eingriff am Herzen adoptiert
Amy lernte True während seines Krankenhausaufenthalts kennen und fühlte sich dem kleinen Jungen verbunden. Beethes Ehemann, Ryan, erinnerte sich daran zurück, als seine Frau von dem kleinen Jungen erzählte: "Wir sind hingefahren und haben True im Krankenhaus kennengelernt, und es dauerte nicht lange, bis wir ihn ins Herz geschlossen hatten und wussten, dass wir ihn in unserer Familie brauchten."
Nur einen Monat später, im Februar 2021, wurde der damals Vierjährige im Haus der Anästhesistin untergebracht und von der Familie adoptiert. "Er ist mir wirklich ans Herz gewachsen. Wissen Sie, ich würde für ihn genauso kämpfen wie jeder andere. Man ist eben eine richtige Löwin und kämpft bis zum Schluss", erklärte Amy Beethe weiter.
Geschwister von Pflegekind bei Beethe-Verwandten
Insgesamt acht Kinder haben Amy und Ryan Beethe mittlerweile: drei sind ihre leiblichen Kinder und fünf wurden adoptiert. Darunter True und später auch seine ältere Schwester Laney. Die vier weiteren Geschwister des heute Neunjährigen und seiner Schwester sind ganz in der Nähe:
- Zwei Geschwister wurden von einer Kollegin von Beethe aus demselben Krankenhaus adoptiert.
- Ein Geschwisterchen wurde von Amy Beethes Schwester adoptiert, ein weiteres von Ryan Beethes Bruder.
Der neunjährige True ist glücklich bei den Beethes und sagte gegenüber dem Fernsehsender: "Sie sind meine Mama und mein Papa." Der Bub hat sich mittlerweile drei Herz-OPs unterzogen. Die Familie versucht sich so gut es geht um ihn zu kümmern, bis True die Chance auf ein Spenderherz bekommt.
Kommentare