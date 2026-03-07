Diese Adoptionsgeschichte rührt zu Tränen: Im Jänner 2021 kam der kleine True allein in das Children"s Nebraska Krankenhaus. Das kranke Pflegekind bereitete sich auf eine schwierige Operation an seinem Herzen vor. Als die Kinderanästhesistin Amy Beethe mitbekam, dass der damals Vierjährige ohne Begleitung ins Spital kam, traf sie eine rührende Entscheidung: Sie wollte True adoptieren.

Bub musste allein zur Herz-OP In einem Gespräch mit KETV berichtete Beethe, die als Kinderkardiologin und Anästhesistin am Children"s Nebraska in Omaha tätig ist, über die Begegnung mit True. "Er saß da ​​ganz allein, und ich war irgendwie verblüfft, dass dieser Viejährige eine Herzoperation über sich ergehen lassen musste und einfach niemand da war", erinnerte sich die Medizinerin zurück. True hat einen angeborenen Herzfehler und musste bereits zuvor einen Eingriff am offenen Herzen durchführen lassen. Doch Komplikationen bei der letzten OP sorgten dafür, dass er erneut im Krankenhaus behandelt werden musste. Und das auch noch ganz allein, denn damals war seine Betreuerin an Corona erkrankt, weshalb das Pflegekind ohne Begleitung im Spital abgeliefert wurde.

Vierjähriger nach Eingriff am Herzen adoptiert Amy lernte True während seines Krankenhausaufenthalts kennen und fühlte sich dem kleinen Jungen verbunden. Beethes Ehemann, Ryan, erinnerte sich daran zurück, als seine Frau von dem kleinen Jungen erzählte: "Wir sind hingefahren und haben True im Krankenhaus kennengelernt, und es dauerte nicht lange, bis wir ihn ins Herz geschlossen hatten und wussten, dass wir ihn in unserer Familie brauchten."

Nur einen Monat später, im Februar 2021, wurde der damals Vierjährige im Haus der Anästhesistin untergebracht und von der Familie adoptiert. "Er ist mir wirklich ans Herz gewachsen. Wissen Sie, ich würde für ihn genauso kämpfen wie jeder andere. Man ist eben eine richtige Löwin und kämpft bis zum Schluss", erklärte Amy Beethe weiter.