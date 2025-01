Natalia Grace Barnett lebt laut US-Medien derzeit in Upstate New York bei der Familie DePaul, die ihr nach den Spannungen mit den Mans ein stabiles Zuhause bieten will. Die DePauls, die ebenfalls von Kleinwüchsigkeit betroffen sind, dürften Natalia dabei unterstützen, ihre Vergangenheit zu verarbeiten. Der Wechsel zur neuen Familie ist im dritten Teil der Doku-Reihe "The Curious Case of Natalia Grace: The Final Chapter" zu sehen, die Anfang Jänner 2025 an den Start ging.