Über Fitnesscenter-Typen und ihre Eigenheiten

Im Fitnesscenter gibt es ja so einige unterschiedliche Trainingstypen. Der Ehemann outete sich vor einer Woche an dieser Stelle als Spaziergänger: Zwischen den einzelnen Sätzen im Krafttraining bliebe er nicht auf den Geräten sitzen, sondern sammle lieber Schritte. Löblich, aber was er nicht erwähnte: Er redet beim Gehen offensichtlich mit sich selbst und gestikuliert wie wild mit den Armen herum. Warum? Er "pushe" sich damit selbst, behauptet der Mann.

Aber da er eben nur die Lippen bewegt und kein Ton heraus kommt, werden wir nie erfahren, womit er sich denn da selbst Feuer unter dem Allerwertesten macht. Rocky-Melodie? Mantra? Man weiß es nicht. Singt er eine Rocky-Melodie? Sagt er ein Mantra auf? Oder zählt er gar nur die Minuten, bis er sich den nächsten Eiweiß-Shake gönnen kann?