Über Fitnesscenter-Typen und ihre Eigenheiten
Im Fitnesscenter gibt es ja so einige unterschiedliche Trainingstypen. Der Ehemann outete sich vor einer Woche an dieser Stelle als Spaziergänger: Zwischen den einzelnen Sätzen im Krafttraining bliebe er nicht auf den Geräten sitzen, sondern sammle lieber Schritte.
Löblich, aber was er nicht erwähnte: Er redet beim Gehen offensichtlich mit sich selbst und gestikuliert wie wild mit den Armen herum. Warum? Er "pushe" sich damit selbst, behauptet der Mann.
Aber da er eben nur die Lippen bewegt und kein Ton heraus kommt, werden wir nie erfahren, womit er sich denn da selbst Feuer unter dem Allerwertesten macht.
Rocky-Melodie? Mantra? Man weiß es nicht.
Singt er eine Rocky-Melodie? Sagt er ein Mantra auf? Oder zählt er gar nur die Minuten, bis er sich den nächsten Eiweiß-Shake gönnen kann?
Ihre Kolumnistin bewegt sich auch nicht ohne Eigenheiten durchs Fitnesscenter, aber die werden hoffentlich als vorbildlich angesehen.
- Regel 1: Niemals ohne Trainingshandschuhe irgendein Gerät angreifen.
- Regel 2: Das Handtuch muss groß genug sein, um Sitz und Rückenlehne abzudecken.
- Regel 3: Beinpolster der Adduktoren/Abduktoren-Maschine werden desinfiziert – vor und nach dem Training.
- Regel 4: Immer Kraft vor Cardio.
- Regel 5: Wenn genug freie Kästchen in der Umkleide vorhanden sind – Abstand halten.
Kuschelig eng darf es dann gern nach dem Training auf dem Sofa sein, auch wenn der ausgepowerte Ehemann dann vorm Fernseher einschläft.
