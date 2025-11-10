Schade irgendwie: Doch kein Strafzettel für rasende Fußgänger

Läuferinnen und Läufer wissen: Es gibt kein Tempolimit für ihren Sport, abgesehen von dem, das die Physiologie vorgibt oder man sich selbst psychisch setzt.

Wie schnell Mann oder Frau in Laufschuhen unterwegs ist, hängt von Trainingszustand, Trainingspensum oder Trainingsziel ab, aber auch von dem Faktor: Wie bereit ist man, die eigene Komfortzone zu verlassen?

Run-walk-run

Ihre Kolumnistin ist bekanntlich eine Laufschnecke, die Gemächlichkeit liebt. Seit September kommt aber versuchsweise eine andere Trainingsmethode zum Einsatz: Laufen – gehen – laufen – gehen, immer abwechselnd. Experten propagieren das als „run-walk-run“-Methode mit dem Sinn, in Gehpausen Erholung zu bekommen und in den Laufstücken mehr Gas geben zu können.