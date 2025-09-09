Drill auf der Laufbahn: Flüchte, wer kann

Intervalle sind das A & O jedes Läufers, der schneller werden will. Das ist anstrengend, aber so richtig. Wer will denn schon gerne ein paar 100 Meter lang die Beine in die Hand nehmen und rennen, als ob er auf der Flucht wäre? Nach einer Gehpause – nie waren 30 Sekunden so schön und so schnell vorbei zugleich – beginnt die Tempo-Tortur von vorne (und die Laufschuhe werden in Gedanken in hohem Bogen in die Botanik geschleudert).

Das Spielchen wiederholt sich je nach Trainingszustand sechs bis acht Mal. Intervalltraining funktioniert auf dem Laufband, auf jeder Laufstrecke im Freien, wenn man mit Uhr stoppt oder sich zwei Bäume nimmt und die Strecke dazwischen Daumen mal Pi misst. Eine Laufbahn muss her Ist man aber mit einer ambitionierten jungen Verwandten mit Trainerausbildung unterwegs, muss es schon eine echte Laufbahn sein. Nun warten Laufbahnen nicht ums Eck, wenn man nicht gerade Mitglied in einem Leichtathletikverein ist.