Wer Futter fürs Faultier sucht, findet Ausreden

Und schon ist auch der Juli (fast) vorbei. Gut, eine besondere Erkenntnis ist das nicht – aber: Jetzt schon? Wieso ging das so schnell?

Bald ist August

Bevor Sie vermuten, Ihre in Dauerschleife neue sportliche Vorsätze fassende Kolumnistin (Tennis! Bouldern! Bogenschießen! Aerobics! Badminton! Muss probieren!) ergeht sich in der Sinnfrage des Lebens knapp vorm eigenen nächsten Geburtstag – mitnichten. Vielmehr fiel plötzlich auf, dass in fünf Wochen schon Ende August ist. Verwirrend? Wenn man den Hintergrund nicht kennt auf jeden Fall.