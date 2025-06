Sport oder Sofa? Zu oft gewinnt das innere Faultier

Eine Stunde Bewegung am Tag sei "das Minimum", betonte Staatssekretärin Michaela Schmidt kürzlich im KURIER. Eine Antwort, die das für Sportagenden zuständige Regierungsmitglied auf die Frage nach der täglichen Turnstunde in Schulen gab – nicht ohne einzugestehen, selbst derzeit kaum zum Sporteln zu kommen.

Es ist aber nun bereits Juni, das Jahr bald zur Hälfte vorbei. Zeit für eine Zwischenbilanz. Mit der täglichen Sporteinheit hapert es noch immer, aber es wird besser, wobei: Je niedriger der Stresspegel, desto mehr Sport (Seltsam? Ja, durchaus.)

Manchmal locker, manchmal krampfig

Die angepeilten mindestens 10.000 Schritte täglich werden aber seit März durchgezogen, komme, was wolle. Das klappt an manchen Tagen locker-flockig, an manchen ist es ein K(r)ampf. Aber das Verhaltensmuster ist eingespielt, auch dank vieler kleiner Herzchen in einer Handy-App bei erreichter Schrittzahl und des virtuellen Feuerwerks, das die Smartwatch dann zündet.

Kindisch? Mag sein. Aber wenn’s wirkt?