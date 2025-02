Der Jammer eines Büromenschen mit dem täglichen Schrittziel

Nun mag so ein Büro mitten in der Grazer Altstadt seine Vorzüge haben – jener, auf dem Weg zu einem beruflichen Termin Schritte zu sammeln , dienstlich quasi, gehört definitiv nicht dazu.

So fällt leider schon einmal die Jännerbilanz nicht rosig aus: Das Ziel wurde nur an sieben von 31 Tagen erreicht, rechnet die mit der Armbanduhr verbundene Handy-App vor. Durchschnittliche Schrittanzahl pro Tag: 8.247 – das beweist auch, dass mit Lauftraining wenig gelaufen ist, woran wiederum eine Dauerverkühlung schuld war.

An einigen Tagen lag die Schrittanzahl nur um 5.000, an den meisten beim Durchschnittswert. Am besten ging es ausgerechnet am 1. Jänner: 16.949 Schritte. Da muss die Motivation zu Jahresbeginn durchgeschlagen haben.