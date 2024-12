Das innere Faultier und das neue Jahr: Wie wird es 2025 laufen?

Gute Frage, ausgerechnet in einer Montagskolumne einen Tag vor dem Jahreswechsel. ( Alles Gute im neuen Jahr übrigens für Sie, liebe Leserin und lieber Leser – den obligaten Silvesterwunsch "Guten Rutsch" lassen wir hier, wo sich sehr oft sehr viel ums Laufen dreht, aber lieber aus.)

Und, fragt das innere Faultier: Wie wird 2025? Ein Jahr voll gut gemeinter Vorsätze am Anfang oder ein Jahr voll umgesetzter Taten dann am Ende?

Mit den Vorsätzen rund um einen Jahreswechsel ist das ja immer so eine Sache: Egal, ob es sich um mehr Sport, weniger Süßigkeiten oder die wirklich letzte Zigarette dreht – am 1. 1. greift die Motivation aber so richtig.

Verständnis aus dem Umfeld

Ist ja auch verständlich, denn jeder und jede im Umfeld bringt genau rund um dieses Datum dafür größtmögliches Verständnis auf. Man will ja keinen "Ab heute bin ich auf Diät"-Neujahrsvorsatz mit einem Teller Dubai-Schokoladen-Muffins untergraben oder enthusiastische "Ich gehe jetzt jede Woche fünfmal trainieren"-Sportler mit einem lang gezogenen „Ja, eh“ demotivieren.