Gar so kuschelig muss es im Fitnesscenter auch wieder nicht sein

Es ist gerade erst zwei, drei Jahre her, da legten die Menschen Wert auf Distanz. Beziehungsweise mussten darauf achten, denn der Abstand war verordnet. Sie erinnern sich sicher an Ein-Meter-Babyelefanten? Oder die groß geratenen Babyelefanten mit ihren Zwei-Meter-Abständen?

Aber nun ertappt sich die Kolumnistin ab und zu beim Wunschdenken, es möge doch Menschen geben, die wissen, dass so ein Abstand manchmal seine Vorzüge hat und es keine offizielle Verordnung braucht, um ein Stückchen beiseite zu rücken.

Im Fitnesscenter beispielsweise: Locker 100 Kästchen sind in der Früh in der Damenumkleide leer, nur sieben andere Frauen anwesend – von denen sich vier links und rechts direkt neben der Kolumnistin einquartiert haben (die aber als Erste da war). Nun mag das vielleicht kuschelig sein, aber wenn alle gleichzeitig aus dem Fitnesskurs in die Umkleide kommen, wird es eng mit dem Platz beim Umziehen und dem Herausräumen der zuvor weggesperrten Sachen.