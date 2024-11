Einmal Cremeschnitte mit Stairmaster extra, bitte!

Die Kolumnistin ist ein Mischtyp aus a.), b.) und c.), mit deutlicher Tendenz in Richtung c.). Im Gegensatz zum Ehemann, der zum Training einen Fertig-Eiweißshake mitnimmt und nach dem Training lässig an der Bar vulgo Eingangsbereich des Fitnesscenters steht und sich den nächsten Shake mixen lässt, bevorzugt die Kolumnistin nach dem Work-out handfesteres Futter.

Die Konditorei gegenüber

Leider zu oft in Form von Zucker, der in all seiner Pracht überall lockt – noch dazu gegenüber des bevorzugten Fitnesscenters: Da ist doch glatt eine Konditorei eingemietet. (Für solche Fälle sollte es eigentlich einen fitnessbehördlichen Bannkreis geben.)