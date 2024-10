Weshalb uns (schräge) Anfeuerungen vom Laufstreckenrand so freuen

Auch nach 29 (anhand der an der Küchenwand aufgehängten Finisher-Medaillen exakt abgezählten) Starts bei Laufveranstaltungen bleibt eines doch immer wieder aufs Neue berührend: Die Motivation, die vom Rand der Laufstrecke kommt, also vom Gehsteig an der Strecke oder hinter den Sperrgittern bei der Kreuzung.

Da stehen – je nach Größe des Bewerbs – Hunderte oder Tausende Menschen entlang der Strecke und feuern nicht nur ihre eigenen Verwandten, Freunde oder Bekannten an. Sondern auch völlig fremde Läuferinnen und Läufer, die sich vielleicht gerade fragen, warum sie sich ausgerechnet an diesem Hitzetag, diesem Regentag, diesem Nebeltag und überhaupt diesem Sonntag die Strapaze antun, über sehr lange Distanzen zu laufen.