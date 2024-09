Beim Marathon beginnt der erste Schritt im Kopf

Zuletzt hat die Kolumnistin an dieser Stelle frech zwei Kollegen geoutet, die ihren jeweils zweiten Marathon fürs kommende Frühjahr planen. Sie befand, das müsse jetzt einfach sein, hat sie doch die beiden im Vorjahr in Richtung der ausgewiesenen Königsdisziplin für Hobbyläufer geschubst – und was soll man sagen?

Letztlich läuft es darauf hinaus - will ich oder will ich nicht? Zwingt einen ja keiner. Aber sobald sich die Idee festgesetzt hat, ist der erste Schritt sowieso getan. Sorry, Laotse, aber der Weg zu den berühmten 1.000 Meilen beginnt bei einem Marathon also nicht erst mit dem ersten Schritt, sondern im Kopf.