Leder aus Dinosaurier-DNA: Erste T-Rex-Handtasche der Welt?

Weiter heißt es: "Das Material der nächsten Generation soll die Grenzen dessen, was in der Welt der Luxusgüter möglich ist, verschieben."

Die globale Kreativagentur VML hat sich mit den Biotechnologieunternehmen Lab-Grown Leather sowie The Organoid Company zusammengetan, um das weltweit erste T.rex-Leder im Labor zu erschaffen. Laut einem Statement auf der offiziellen Instagram-Seite von VML werden "kreative Innovation, Genomik und fortschrittliche Gewebezüchtung" kombiniert, um diese Vision bereits Ende 2025 in die Realität umzusetzen.

Wie wird das Dinosaurier-Leder hergestellt?

Jüngste Entdeckungen haben gezeigt, dass das Protein Kollagen in verschiedenen Dinosaurierfossilien erhalten geblieben ist, darunter auch in einem 80 Millionen Jahre alten T.rex. Wie Daily Mail berichtet, wird ein Kollagenfragment aus einem 1988 in Montana gefundenen T.Rex-Fossil von dem Experten-Team verwendet, um nachzubilden, wie eine Kollagensequenz eines Tyrannosaurus rex in voller Länge ausgesehen hätte.