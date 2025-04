Genüsslich draußen Cocktails schlürfen: Was für viele derzeit nach optimalem Sommerbeginn klingt, wurde für eine Frau aus Virginia vor Kurzem zum Albtraum. Denn der erfrischende Drink wurde nicht nur mit Eis und Zitrone serviert, sondern beinhaltete auch eine lebendige Komponente.

Schlange in Cocktail Gemeinsam mit ihrem Ehemann besuchte Carletta Andrews das "El Patron Mexican Grill and Cantina" in Henrico County, um bei einem leckeren Essen und coolen Drinks zu entspannen. Sie bestellte eine klassische Margarita. Doch als der Kellner ihr den Cocktail brachte und sie sich zum ersten Schluck vorbeugte, traf sie plötzlich etwas Glitschiges an der Stirn.

© Reddit Dieses Bild postete die Frau auf Reddit: Schlange im Cocktail.

"Ich schaute meinen Mann an und fragte: 'Was war das?'", erzählte Carletta Andrews gegenüber 8News. Beim genaueren Hinsehen dann der Schock: Eine lebendige Baby-Schlange hatte sich um den Strohhalm ihres Cocktails gewickelt und sie möglicherweise mit der Zunge am Kopf berührt. Um welche Schlangen-Art es sich handelte, ist nicht bekannt. In Virginia sind vermehrt harmlose Ringelnattern, Braunschlangen und giftige Kupferköpfe heimisch.

Wurde das Tier eingefangen? Völlig fassungslos rief sie die Kellner zu Hilfe, die versuchten das Tier einzufangen – ohne Erfolg. Die Schlange hatte sich vom Strohhalm gelöst und ergriff am Boden des Restaurants die Flucht. Erst einem Gast gelang es, das Tier einzufangen und anschließend nach draußen zu bringen.

Schwache Entschuldigung Die Besitzer des Restaurants boten dem Paar an, den Tisch zu wechseln. Doch für die beiden war der Abend gelaufen – sie verließen das Restaurant geschockt. "Ich zitterte am ganzen Körper und war völlig traumatisiert", schilderte sie. Zuhause machte sie ihrem Ärger Luft und postete die Geschichte auf Social Media. "Die Entschuldigung war auch nicht gerade das gelbe vom Ei (...) und wenn da ein Baby war... wo ist dann die Mama?! 😬", schrieb sie.

Auch andere Nutzer kommentierten ihre Erzählungen mit folgenden Worten: "Ich hätte SOFORT alles stehen und liegen gelassen und wäre rausgerannt! 😱🐍"

"Schlangen? Ich glaube, ich koche lieber zu Hause..."

"Neue Trend: Schlange mit einem Schuss Tequila"

Restaurant für Hygienemängel bekannt Der Restaurantbesitzer erklärte später, dass das Tier vermutlich durch die Lüftungsanlage in das Gebäude gelangt sei. Konkrete Maßnahmen, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern, wurden bisher jedoch nicht bekannt gegeben. Besonders brisant: Bereits im Dezember hatte eine Inspektion erhebliche Mängel im Restaurant festgestellt, darunter Schimmelbefall, defekte Türgriffe und eine fehlende Deckenplatte. Diese Beanstandungen wurden zwar innerhalb einer Woche behoben – ein Vorfall wie dieser weckt dennoch Zweifel an den hygienischen Zuständen des Lokals.