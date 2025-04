Ein Transportschiff, das mit rund 2.000 Schafen beladen war, kenterte am Wochenende vor der Küste der Hafenstadt Aden im Jemen. Ein Großteil der Tiere stürzte ins offene Meer, dutzend weitere Schafe steckten kopfüber in dem Frachter fest. Zahlreiche Fischer eilten in Elektrobooten herbei und versuchen, so viele Tiere wie möglich vor dem Ertrinken zu retten.