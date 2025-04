"Con Mum": Wahre Geschichte auf Netflix – was macht Dionne heute?

Der Titel der Show "Con Mum" ist angelehnt an das englische Wort für Betrüger, Hochstapler – "Con Man". Graham Hornigold erzählt in der Serie, dass er 2020 eine E-Mail von einer Frau namens Dionne bekam, die behauptete, seine seit Jahrzehnten verschollene Mutter zu sein.

Graham, der zeitweise in einer Pflegefamilie aufwuchs und seine biologische Mutter nie ausfindig machen konnte, war zunächst skeptisch und stellte der Frau zum Test eine Reihe privater Fragen per Mail , welche Dionne zu seiner Überraschung alle korrekt beantwortete.

Dionne stieg in den teuersten Hotels ab, bestellte zig Flaschen edelsten Champagner und schenkte ihrem angeblichen Sohn sowie seiner Frau zwei Luxusautos. Doch bezahlen musste Hornigold am Ende alles selbst, denn Dionne behauptete, aufgrund der COVID-19-Pandemie keinen Zugang zu ihren Geldern zu haben. Sie versicherte jedoch glaubhaft, sämtliche finanzielle Leihgaben in Bälde zurückzuzahlen.

Was macht Dionne heute?

Nachdem der Betrug aufgeflogen war, flüchtete Dionne nach Malaysia zurück. Zwar entschuldigte sich die 84-Jährige bei ihrem Sohn in einem Telefonat, meinte aber lediglich, dass sie an der Situation nun nichts ändern könne.

Laut einem Bericht der BBC wurde Dionne Marie Hanna in Singapur wegen Betrugs verhaftet. Mutmaßliche Geschädigte erkannten die Frau in der Netflix-Dokumentation "Con Mum" wieder und meldeten sich bei der Polizei. Der Schaden der Opfer soll sich auf mehr als 200.000 Dollar (rund 183.000 Euro) belaufen. Per Videoschaltung erschien sie in einem Krankenhausbett liegend am 5. April vor Gericht.

Im Falle einer Verurteilung droht der Betrügerin neben einer Geldstrafe auch eine Gefängnisstrafe von bis zu 20 Jahren.