Frau ließ sich für falschen Brad Pitt scheiden, überwies ihm 830.000 Euro

"Sie sagte mir, dass ihr Sohn jemanden wie mich brauche", erzählt die Frau, die sich in der Sonntagsfolge von "Seven to Eight" auf dem französischen TV-Sender TF1 als Anne ausgibt. Die Betrugsgeschichte nahm im Februar 2023 ihren Lauf: Damals meldete sich die 53-Jährige auf Instagram an, um Bilder von einem Skiausflug zu teilen. Als sie dann eine Nachricht erhielt, die angeblich von Jane Etta Pitt, der Mutter von Brad Pitt, stammte, wurde sie kurz misstrauisch. "Zuerst dachte ich, dass es ein Fake ist, dass es lächerlich sei. Aber ich bin nicht mit sozialen Medien vertraut und habe nicht wirklich verstanden, was mit mir geschah", berichtet Anne in der Sendung.

Die Innenarchitektin, die unter psychischen Problemen leidet, befand sich zu diesem Zeitpunkt in einer Beziehungskrise mit ihrem Ehemann. Schließlich reichte sie die Scheidung ein und führte eine falsche Romanze mit dem vermeintlichen Brad Pitt fort, der ihr über ein Jahr lang KI-generierte Fotos schickte – darunter auch Bilder, die ihn angeblich während einer Nierenbehandlung im Krankenhaus zeigten.