"Apple Cider Vinegar": Eine Krebsbetrügerin als Influencerin

Echte Krankengeschichten

Parallel und mit Belles Geschichte verquickt erzählt die Miniserie von der Bloggerin Milla (sie will eine Amputation ihres Armes wegen einer seltenen Krebserkrankung vermeiden und landet bei Retreats, die Heil durch Kamille und Kaffee-Einläufe versprechen) und Brustkrebspatientin Lucy, die in ihrer Chemotherapie-Verzweiflung jede Alternative nehmen würde. Die Gefahr, die von Belle ausgeht, wird an Letzterer anschaulich demonstriert. Dass in den USA nun ein Gesundheitsminister im Amt ist, der solchen Theorien womöglich auch vertraut, gibt der spannenden Serie eine gruselige Aktualität.