Wenn man die Musik im Trailer zu „Cassandra“ hört, hat man erst mal eine andere Fernsehproduktion im Kopf: Denn „Du bist nicht allein“ von Roy Black läutet die Kuppelshow „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ ein. In der neuen deutschen Netflix-Serie „Cassandra“ geht es jedoch nicht sonderlich romantisch zu.

Da zieht die vierköpfige Familie Pirl nach einem Schicksalsschlag in ein Haus am Land, das alles andere als „besenrein“ übergeben wurde. Unter weißen Laken befindet sich allerhand Gerümpel – und ein Roboter mit einem Bildschirm als Kopf. Schon in der ersten Nacht erwacht der zum Leben und stellt sich als Cassandra (Lavinia Wilson) vor. Sie macht die Küche, mäht den Rasen, spielt alte Schlager und hat dank Kameras alle Zimmer des ersten Smart Homes aus den 1970ern im Blick.