Luxus Fliegen: Urlauben wie die Reichen und Schönen des Jet Set

Sie sind wenige geworden, aber es gibt sie noch: die Menschen, die Corona zum Trotz in sonnige Gefilde fliegen (was immer man davon halten mag). Ob Dubai, oder die Malediven, Fliegen und Urlaub sind wieder ein Privileg. Das erinnert an den mondänen Jet Set der 1950er und 60er, bevor das Fliegen in den 70ern für die breitere Masse leistbarer wurde.

Vertreter von Unternehmerfamilien, Adelige, betuchte Künstler und Stars hauten ihr Geld in St. Tropez, Cannes, auf den Bahamas oder Acapulco bei rauschenden Partys auf den Kopf. Als die Party und der Kater vorbei waren, zog der Tross weiter. Ein süßes Nichtstun, aber auf hohem Niveau - und mit vielen Höhenmetern.

Deutschlands Vertreter in Hollywood, Curd Jürgens, soll laut Rheinischer Post einmal gesagt haben: "Man muss im Jahr mindestens 20.000 Meilen geflogen sein, um dazuzugehören. So ist es." Und dass man dazugehörte, das zeigte man gerne. Die aufkommenden Klatschmagazine sowieso.

Und wo immer er auftauchte, waren die Fotografen nicht weit. Mit offenen Hemdknöpfen, blonder Mähne war Gunter Sachs der Parade-Jet-Setter. Er war es, der den Typus den Playboys, der sich mit schönen Frauen umgab, so richtig bekannt machte. Einer der schönsten Frauen der damaligen Zeit, Brigitte Bardot, soll er 1966 in St. Tropez einen spektakulären Heiratsantrag gemacht haben. Natürlich aus der Luft. Der Urenkel Adam Opels soll von einem Helikopter heraus jede Menge roter Rosen auf Bardots Villa lassen haben. So zumindest die Legende. Dabei soll es ohnehin nur eine gewesen sein.

Hochzeitsnacht auf der Couch

Es muss BB trotzdem beeindruckt haben. "Im Juli 1966 heirateten sie in Las Vegas, verbrachten die Hochzeitsnacht auf der Couch des Friedensrichters, der sie traute. Die Liebe hielt nur wenige Monate, die Ehe auf dem Papier drei Jahre", weiß die Rheinische Post zu berichten.