Sind Supermodels Superspreader? Dubai stellt jetzt die C-Frage

Mitte Jänner beklagte der Fußballverein Celtic Glasgow mehr als ein Dutzend Ausfälle. Dann folgte ein sprunghafter Anstieg der Corona-Zahlen im Emirat, während Touristen unbeirrt ihre Dubai-Party-Fotos in den sozialen Medien veröffentlichten. Pierre Gasly vom Red-Bull-Schwesterteam Alpha Tauri ist nun der dritte Formel-1-Fahrer, der in Dubai positiv auf das Covid-19-Virus getestet wurde. Und die Kette will nicht abreißen.

Noch vor ein paar Wochen schaute die Lage ganz anders aus. Dubai galt als der sichere Hot Spot für all jene, die das neue Jahr ohne Einschränkungen begrüßen wollten - mit einer riesigen Party selbstverständlich. Nachträglich betrachtet offenbar ein riesiger Fehler. "Es liegt auf der Hand, dass dieses ausgelassene Treiben der Superspreader-Event war", zitiert die britische Financial Times einen Arzt.