Jede Woche unterhalten sich Österreicherinnen und Österreicher laut einer repräsentativen NordVPN-Umfrage durchschnittlich 45 Minuten mit einem KI-Chatbot wie ChatGPT oder Google Gemini. Aus Höflichkeit und/oder Gewohnheit bedanken sich viele davon bei der Künstlichen Intelligenz . Die Dankesfloskeln und Schmeicheleien bedeuten laut OpenAI-CEO Sam Altman einen hohen Verarbeitungsaufwand, der dem Unternehmen „zig Millionen Dollar“ kostet ( KURIER berichtete ). Während die einen dem Chatbot gerne ein „Danke“ hinterlassen, halten andere das für überflüssig, unangebracht oder gar lächerlich.

Doch gemäß einer aktuellen Studie kann Dankbarkeit gegenüber nicht-menschlichen Dingen wie einer KI ähnliche psychologische Effekte auslösen wie Wertschätzung gegenüber Menschen.

Im Rahmen der Untersuchung werteten die Forschenden fünf Studien mit insgesamt 2.019 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus. Die Wissenschafter wollten herausfinden, weshalb Menschen Dankbarkeit gegenüber nichtmenschlichen Entitäten wie Computern, Künstlicher Intelligenz, Wäldern und sogar Meeresströmungen empfinden.

menschliche Eigenschaften zugeschrieben wurden (Anthropomorphisierung). Sprich, je hilfreicher, absichtsvoller oder menschenähnlicher etwa Wälder, Computer oder KI-Systeme dargestellt wurden, umso größer war die Dankbarkeit der Probandinnen und Probanden.

Dankbar gegenüber ChatGPT sein, ist ganz „normal“

Demnach sind Höflichkeitsfloskeln und ein „Dankeschön“ einer KI gegenüber keineswegs irrational, sondern psychologisch gesehen gut nachvollziehbar. Menschen wenden im Umgang mit ChatGPT ähnliche soziale Mechanismen an wie auch im Umgang mit ihren Mitmenschen. Sobald uns etwas hilfreich oder fürsorglich erscheint und dabei menschlich wirkt, neigt das Gehirn dazu, mit Wertschätzung und Dankbarkeit zu reagieren.

Die Studien zeigen einen klaren Zusammenhang: Personen, die zu einer höheren Personifizierungstendenz gegenüber künstlichen Objekten tendieren, empfinden ihnen gegenüber auch häufiger Dankbarkeit. Auf ChatGPT übertragen bedeutet das, wer den Chatbot als besonders sozial und menschlich wahrnimmt, bedankt sich eher bei ihm.