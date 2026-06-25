Wiener Start-up macht ChatGPT mit KI-App Konkurrenz

Als der US-KI-Anbieter Anthropic vor zwei Wochen auf Geheiß der US-Regierung den Zugang zu seinen besten Modellen für Nicht-US-Nutzer sperren musste, wurde deutlich, wie schnell europäische Anwender von technologischen Lösungen abgeschnitten werden können. Souveränität sei längst nicht mehr nur ein schönes Wort, sondern die Voraussetzung dafür, dass Unternehmen funktionieren können, sagt Matteo Rosoli.

Sein Start-up Eustella hat eine KI-App gestartet, die ChatGPT, Gemini und Claude eine europäische Lösung entgegensetzen will. In den vergangenen Wochen wurde sie von rund 5.000 Nutzern getestet, jetzt kann sie aus den App Stores heruntergeladen werden.

Chatbot und KI-Agenten

Wie auch die großen US-Modelle beantwortet Eustella Fragen, recherchiert Themen oder erstellt mithilfe von Künstlicher Intelligenz Bilder und Präsentationen. Dazu kommen eigene KI-Agenten, die selbstständig Aufgaben lösen können. In einem ersten Schritt erteilen sie Auskünfte oder geben Empfehlungen. In einer weiteren Ausbaustufe sollen sie auch ohne Zutun ihrer Nutzer Transaktionen durchführen, beispielsweise Flüge oder Hotels buchen oder Produkte bei Online-Händlern bestellen können.

An solchen Lösungen arbeiten längst auch die großen US-Technologieunternehmen, etwa die Facebook-Mutter Meta oder OpenAI. Wer seine Agenten nicht bei Mark Zuckerberg im Silicon Valley laufen lassen wolle, könne jetzt Eustella nutzen, sagt Rosoli.

Auch preislich will man den großen US-Anbietern zusetzen. Wie bei ChatGPT, Claude oder Gemini ist die Basisnutzung gratis. Wer Eustella häufiger und tiefergehender verwenden will, kann ab sechs Euro monatlich, und damit deutlich günstiger als bei der US-Konkurrenz, ein Abo erwerben.