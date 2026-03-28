KI verändert Meinungen: 58 Prozent der Nutzer fühlen sich beeinflusst

Eine aktuelle US-Studie zeigt: Künstliche Intelligenz ist längst mehr als ein Werkzeug zur Informationssuche. Sie entwickelt sich zunehmend zu einem Meinungsbildner und das könnte weitreichende gesellschaftliche Folgen haben.

Laut einer aktuellen Analyse der AI Consumer Insights Survey 2026 des US-amerikanischen Unternehmens Shift geben 58 Prozent der US-Amerikaner an, dass KI-generierte Antworten ihre Meinungen zumindest gelegentlich beeinflussen. Damit wandeln sich Chatbots von reinen Informationslieferanten zu subtilen Meinungslenkern. Anders als klassische Suchmaschinen, die eine Liste von Quellen präsentieren, liefern KI-Systeme oft fertige, selbstbewusst formulierte Antworten, die nutzerfreundlich übernommen werden können.

Nutzung hoch, Vertrauen niedrig Bemerkenswert ist die Diskrepanz zwischen Einfluss und Vertrauen: Nur 16 Prozent der Befragten vertrauen KI "in hohem Maße", gleichzeitig geben jedoch rund 60 Prozent an, ihr zumindest teilweise zu vertrauen. Nutzer sind sich also Fehler bewusst, sie greifen aber dennoch regelmäßig darauf zurück. Der Grund liegt auf der Hand: Bequemlichkeit schlägt Skepsis.

Fehlende Transparenz verstärkt das Problem Ein zentrales Defizit bleibt die mangelnde Nachvollziehbarkeit: 32 Prozent der Befragten wissen nicht, wie KI-Systeme ihre Antworten generieren. Ohne Einblick in Datenquellen oder Entstehungsprozesse fällt es Nutzern schwer, die Qualität von Aussagen zu bewerten.

Neben der Meinungsbeeinflussung machen sich Nutzer auch über folgende Aspekte Gedanken: 81 Prozent sorgen sich um den Zugriff auf persönliche Daten

48 Prozent nennen Datenschutz als größte Sorge

36 Prozent befürchten ungenaue Antworten

32 Prozent kritisieren mangelnde Transparenz Zudem haben 44 Prozent Bedenken, dass KI eigenständig Entscheidungen trifft und das nicht nur technisch, sondern auch in der Art, wie Informationen präsentiert werden.

Ruf nach Regulierung wird lauter Angesichts der wachsenden Bedeutung sprechen sich 79 Prozent der Befragten für staatliche Regulierung aus, mehr als ein Drittel fordert sogar strenge Aufsicht. Auch Umweltaspekte gewinnen an Bedeutung: 57 Prozent äußern Sorgen über den Energieverbrauch von KI-Systemen. Der Wunsch nach Kontrolle ist deutlich: Mehr als die Hälfte der Nutzer möchte Funktionen individuell anpassen oder einschränken können.