Im Sommer erschien der Film "It ends with us" (zu Deutsch: "Nur noch ein einziges Mal") in den Kinos. Blake Lively und Justin Baldoni spielten die Hauptrollen in der Verfilmung des gleichnamigen Colleen-Hoover-Buches.

Ein Insider plauderte im August 2024 gegenüber Page Six aus, dass Baldoni dafür gesorgt habe, dass sich Lively während der Dreharbeiten wegen ihres After-Baby-Körpers "unwohl" fühlte. Zudem habe er für ein "extrem schwieriges" Arbeitsumfeld am Set beigetragen.

Der Darsteller wollte dies angeblich nur wissen wollen, um aufgrund von Rückenproblemen korrekt zu trainieren, um seine Filmpartnerin während der Dreharbeiten heben zu können. Zudem soll Baldoni auch über den verstorbenen Vater der Schauspielerin gesprochen haben. Das soll in einem Treffen während der Dreharbeiten besprochen worden sein, an dem angeblich auch Livelys Ehemann Ryan Reynolds teilgenommen hat.

Die 37-Jährige wirft Baldoni auch vor, dass er eine Schmierkampagne gegen den Hollywood-Star orchestriert hat, um ihren Ruf zu "zerstören". Bryan Feedman, der Anwalt von Justin Baldoni, erklärte gegenüber TMZ, dass Lively mit ihrer Klage nur darauf abzielen wolle, "ihren negativen Ruf zu verbessern". Die Behauptungen seien demnach "falsch, empörend und absichtlich anzüglich, um die Öffentlichkeit zu verletzen". Laut dem Anwalt soll Lively damit gedroht haben, nicht am Set zu erscheinen oder "Noch ein einziges Mal" zu promoten, was zu Problemen führte.

Die Buchautorin Colleen Hoover äußerte sich nach der Klage der Hauptdarstellerin in einer Instagram-Story: "Blake Lively, du warst nicht anderes als ehrlich, nett, unterstützend und geduldig seit dem Tag, an dem wir uns kennengelernt haben. Danke, dass du genau der Mensch bist, der du bist. Ändere dich nie. Verblühe nie."

In einem Instagram-Beitrag äußerten die Schauspielerinnen America Ferrera, Amber Rose Tamblyn und Alexis Bledel, die mit Lively in dem Film "Eine für 4 – Unterwegs in Sachen Liebe" zu sehen waren, ihre Unterstützung: "Während der Dreharbeiten zu 'It Ends with Us' sahen wir, wie sie den Mut aufbrachte, um einen sicheren Arbeitsplatz für sich und ihre Kollegen am Set zu fordern, und wir sind entsetzt über die Beweise für einen vorsätzlichen und rachsüchtigen Versuch, der darauf folgte, ihre Stimme zu diskreditieren."

In dem Statement heißt es weiter: "Wir sind bestürzt über die Tatsache, dass eine Frau, selbst wenn sie so stark, so gefeiert und so gut ausgestattet ist wie unsere Freundin Blake, Repressalien ausgesetzt sein kann, weil sie es gewagt hat, nach einem sicheren Arbeitsumfeld zu fragen."