Blake Lively scherzt mit wachsender Babykugel

Lively und Partner Ryan Reynolds sind seit 2012 verheiratet und haben bereits drei gemeinsame Töchter: James, Inez und Betty. Wann der vierte Nachwuchs zur Welt kommt und ob es wieder ein MÀdchen wird, verriet das Hollywood-Paar bislang nicht.

Familien-Trubel

In einem frĂŒheren Interview gab Lively an, oft nicht zu wissen, wo ihr der Kopf steht. Vom zweiten auf das dritte Kind fĂŒhle es sich an "wie von zwei auf 3.000". Sie Reynolds, hĂ€tten "so viele Kinder": "Sie sind mehr als wir", sagte sie 2020 im US-amerikanischen FrĂŒhstĂŒcksfernsehen "Good Morning Amercica".