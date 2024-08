Kritik zur Bestseller-Verfilmung "Nur noch ein einziges Mal": Blind vor Wut und Liebe

Schon der Roman war ein absoluter Bestseller, nun schlägt seine Verfilmung fulminant an den Kinokassen ein. Colleen Hoovers New-Adult-Novel „Nur noch ein einziges Mal“ verkaufte sich dank Internet millionenfach – und natürlich hatte Hollywood heftig darauf spekuliert, dass sich der Tiktok-Hype rund um „It Ends With Us“, so der Originaltitel von 2016, auch in den Verkaufszahlen am Boxoffice niederschlagen würde (der KURIER berichtete). Doch auf das fette 50 Millionen Dollar Einspielergebnis während des ersten Wochenendes in den USA hatte niemand zu hoffen gewagt.

Womit wieder einmal bewiesen wäre: Es braucht keineswegs nur Action-Blockbuster und Superhelden; das Publikum geht auch für Love-Storys und Melodramen ins Kino.