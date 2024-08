Hype um "New Adult"-Romane: Gute Zeiten für Romanzen

© Sony Pictures Gleich werden sie sich küssen: Blake Lively und Justin Baldoni in der Romanze "It Ends With Us"

Mit "It Ends With Us" kommt die Verfilmung von Colleen Hoovers Bestseller in die Kinos. Es ist das Ergebnis des New-Adult-Booms, der auch in Österreich spürbar ist.