In einer Instagram Story verkündete die Rapperin jedoch, dass sie an Krebs erkrankt sei: "Es tut mir leid, dass meine Krebsmedikamente dazu geführt haben, dass ich abgenommen habe. Ich nehme langsam wieder zu. Also hört auf, die schlimmsten Gerüchte in die Welt zu setzen", erklärte die junge Mutter. An welcher Art von Krebs sie erkrankt ist, ist zurzeit nicht bekannt.