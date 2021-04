US-TV-Guru Dr. Phil: Minderjährige Gäste erheben schwere Missbrauchsvorwürfe

In Europa ist "Dr. Phil" einigen vielleicht durch Youtube ein Begriff. In den USA ist der US-amerikanische Psychologe und Fernsehmoderator Phillip "Phil" Calvin McGraw jedoch schon lange ein gefeierter TV-Star. 2002 bekam er eine eigene Fernsehsendung mit dem Titel "Dr. Phil" – eine Psychologieshow, die in den USA ähnlich erfolgreich wie die Oprah-Winfrey-Show ist. 2005 wurde McGraw als "Greatest American" nominiert. 2020 wurde der TV-Psychologe schließlich mit einem Stern am Hollywood Walk of Fame geehrt. Der gute Ruf seiner Show hat nun aber Schaden erlitten: Seit einigen Wochen erheben ehemalige Gäste schwere Anschuldigungen - nicht gegen ihn direkt, aber gegen eine Erziehungs-Ranch, die Dr. Phil ihnen empfohlen haben soll.

Ehemalige "Dr. Phil"-Kandidatin erhebt schwere Vorwürfe

In seiner Show "Dr. Phil" berät McGraw seine Studiogäste, die sich mit diversen Problemen an ihn wenden. Oft sind es besorgte oder überforderte Eltern von Kindern und Jugendlichen, die als "schwer erziehbar" gelten, mit Drogenproblemen zu kämpfen haben oder mit anderen Verhaltensweisen negativ auffallen, die sich an "Dr. Phil" wenden und ihn um Hilfe bitten. Einigen dieser Eltern soll der TV-Psychologe empfohlen haben, ihre Kinder auf eine sogenannte "Turn-Around Ranch" zu schicken, ein Erziehungslager - als Therapiemaßnahme für ihre "Verhaltensprobleme". Gegen besagte Ranch werden nun aber Missbrauchs- und Misshandlungsvorwürfe erhoben.

Im Feburar meldete sich eine ehemalige Teilnehmerin der "Dr. Phil"-Show im Rahmen einer Klage der Frauenrechtsanwältin Gloria Allred und der Anwältin April Hollingsworth mit Vorwürfen der sexueller Belästigung gegen Mitarbeiter einer Erziehungs-Ranch in Escalante, Utah, zu Wort.