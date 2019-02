Werbung für gefälschte Kosmetik: 15-Jährige erhält 900.000 Euro

Dank dem florierenden Verkauf ihrer eigenen Lippenstifte und Lidschatten wird Kylie Jenner bald die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt sein. Auch nicht von schlechten Eltern ist der Beauty-Deal, den Rapperin Bhad Bhabie abgeschlossen hat.

Werbung für gefälschte Beauty-Produkte

Die in Europa noch weitestgehend unbekannte Musikerin ist in den USA bereits eine große Nummer. Jedes Musikvideo von Danielle Marie Bregoli, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, knackt auf YouTube innerhalb kürzester Zeit die Millionen-Grenze. 2017 war sie die jüngste Rapperin in der Geschichte, der es in die Billboard Hot 100 schaffte.