Anti-Pollution-Kosmetik: Wirksam - oder nur Werbeschmäh?

Ein Blick auf das, was in den Tiegelchen und Fläschchen steckt, zeigt jedoch, dass es sich um viel Bekanntes aus dem klassischen Anti-Aging-Bereich handelt. Mit Hyaluronsäure wird der Haut Feuchtigkeit gespendet, Kakaobohnen-Extrakt verbessert die Hautbarriere und Vitamin C und E helfen bei der Bekämpfung freier Radikale. Allesamt sind sie in der Kosmetikbranche altbewährt – und auch in Cremen und Seren enthalten, die nicht unter dem verheißungsvollen Namen Anti-Pollution laufen. "Man kann mit solchen Inhaltsstoffen einen gewissen Prozentsatz an verzögerter Hautalterung erreichen, darf sich jedoch keine Wunder erwarten", sagt Umweltexperte Michael Potester. "Sie haben einen positiven Einfluss auf die Haut, können jedoch nicht die Effekte der Umweltverschmutzung einfach ausschalten."