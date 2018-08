Milliarden dank Make-up: Die neuen Stars der Beauty-Branche

Mit ihren Produkten reiht sich Kylie Jenner in eine Gruppe von Frauen ein, die mit ihren eigenen Firmen für alteingesessene Beauty-Konzerne zur ernstzunehmenden Konkurrenz werden. Nachdem sie einen erfolgreichen Beauty-Blog aufgezogen hatte, gründete die New Yorkerin Emily Weiss 2015 die Marke Glossier, die ihr Investments in der Höhe von 86 Millionen US-Dollar eingebracht hat und zu den derzeit am schnellsten wachsenden Beauty-Firmen der Welt zählt. Das Konzept: Produkte, die einfach in der Anwendung sind und deren Verpackung so hübsch ist, dass eingefleischte Beauty-Fans sofort ein Foto von den Tuben und Fläschchen machen möchten, um es an Freunde zu schicken oder in den sozialen Medien zu teilen.