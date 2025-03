Der "Will Rogers State Beach" in Los Angeles war einst eine der bekanntesten Strandanlagen der Welt. Durch die TV-Serie "Baywatch" mit David Hasselhoff und Pamela Anderson wurde er zum Inbegriff von Sonne, Strand und Meer.

Die verheerenden Waldbrände, die Los Angeles Anfang des Jahres heimsuchten, hinterließen nicht nur zerstörte Wohngebiete und verkohlte Palmen, sondern auch enorme Mengen an Sondermüll. Der Parkplatz des Strandes dient mittlerweile als Umschlagplatz für gefährliche Abfallstoffe . Derzeit haben nur spezielle Einsatzkräfte Zutritt. Sie sortieren dort 4,5 Millionen Tonnen verbrannter Materialien , darunter geschmolzene Batterien von Elektrofahrzeugen, bevor diese abtransportiert werden.

Die Gesundheitsbehörde von Los Angeles hat zudem eine allgemeine Warnung für die Wasserqualität herausgegeben und rät davon ab, in betroffenen Gebieten ins Meer zu gehen. Schwimmer sollten daher vorher das Wasser meiden.

Kritik im Netz

Die Umwandlung des berühmten "Baywatch"-Strandes in eine Giftmülldeponie hat in den sozialen Medien vielfältige Reaktionen hervorgerufen. Viele Nutzer äußern ihre Bestürzung über den Verlust eines ikonischen Ortes und betonen die Dringlichkeit, Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen. Einige kritisieren die Entscheidung, den Sondermüll direkt an der Küste zu lagern, und sorgen sich um die möglichen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Anwohner.