Vor zwei Wochen brachen in Los Angeles Kalifornien Brände aus, die wohl als die bis dato schlimmsten in der Geschichte des Bundesstaates eingehen dürfen. Mit den Flammen loderten auch Verschwörungstheorien auf. Die Brände seien gelegt worden, weil die Behörden die Stadt modernisieren wollen, die Feuerwehr hätte absichtlich nicht gelöscht oder einige Promis hätten so versucht, dunkle Geheimnisse zu verschleiern.

Während einige der Verschwörungsmythen leicht zu widerlegen sind, sind es andere Wert, tiefer zu graben und sich die Hintergründe ganz genau anzuschauen. Die Fake Busters haben das getan.

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu…