David Hasselhoffs schlimmster Tag im Leben

"Denn ich habe Englisch und Henry Deutsch gesprochen. Ich wusste nicht, was er sagt, und er nicht, was ich sage. Aber am Ende hat es irgendwie geklappt", so Hasselhoff. In der achtteiligen Agenten-Comedy des Streamingdienstes RTL+, die von Dienstag (1. November) an abrufbar ist, spielt sich der US-Schauspieler selbst. An einem Provinztheater im sächsischen Görlitz will er seiner brachliegenden Karriere neuen Schwung verleihen und findet sich in einem skurrilen Agenten-Thriller wieder.

Und wie steht es um seinen eigenen beruflichen Erfolg? "Der Zustand meiner Karriere ist großartig. Ich hoffe es bleibt so, denn ich bekomme derzeit verrückt viele Angebote. Videos, Filme, Fernsehserien. Wahnsinn. Dabei will ich einfach nur zum Strand", sagte Hasselhoff amüsiert.