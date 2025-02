Littering: Eine unterschätzte Gefahr für unsere Umwelt

Littering bezeichnet auf Deutsch das Problem der unerlaubten Vermüllung. Getreu dem Motto „Is' eh wurscht“ werden dabei Zigarettenstummel, benutzte Taschentücher oder anderer Unrat einfach auf der Straße, in Parks oder in der Natur weggeworfen. Die häufigste Ursache für Littering ist laut Umweltbundesamt Faulheit oder Bequemlichkeit, wobei auch Gleichgültigkeit und „kein Mistkübel in der Nähe“ zu den maßgeblichen Beweggründen gehören. Was aber nur die wenigsten wissen: Littering ist verboten und kann sogar eine Geldstrafe nach sich ziehen – und das aus gutem Grund.

Den näher rückenden Frühlingsbeginn nutzen viele Menschen für einen alljährlichen Frühjahrsputz und zum Ausmisten. Sauberkeit und Ordnung in den eigenen vier Wänden schaffen ein angenehmes Gefühl. Ebenso sollten uns jedoch auch saubere, abfallfreie Straßen und eine unversehrte Natur am Herzen liegen. Denn spätestens, wenn Hecken und Sträucher zurückgeschnitten werden, wird der herumliegende Littering-Abfall nämlich gut sichtbar – auch für all jene, die das Problem vielleicht nicht sehen wollen.

Ob am Gehweg, in Parks oder in Wäldern – Littering-Abfälle sind fast überall zu finden.

Die Folgen von Littering

Ob Hundekotsackerl auf dem Gehweg, eingetretene Kaugummis auf dem Asphalt oder zusammengeknüllte Alufolie neben dem Bankerl am Waldrand – Müllansammlungen sind ein Schandfleck in der Umgebung und schränken die Lebensqualität ein. Viel schlimmer aber sind die enthaltenen Giftstoffe und Schwermetalle, die mit dem Abfall in den Boden, ins Grundwasser und letztendlich auch in unser Trinkwasser gelangen. Und nicht nur dieses, sondern auch unsere Nahrung kann mit giftigen Stoffen kontaminiert werden: Wenn der Abfall beispielsweise durch landwirtschaftliche Maschinen zerkleinert wird und so in Form von Kleinrückständen ins Futter der Nutztiere gerät, landen sie früher oder später auch auf unserem Teller.

Auch Wildtiere nehmen den Abfall oft unabsichtlich über ihre Nahrung auf oder verfangen sich darin, was zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann. Und während die einen Tiere unter der Vermüllung leiden, gibt es auch Tiere, die sich darüber freuen: So locken die Abfälle Ungeziefer wie Ratten und Kakerlaken an, die wiederum Krankheitserreger verbreiten. Zudem kostet Littering auch Geld, denn je mehr Abfall herumliegt, desto höher sind die Kosten für Reinigungspersonal und -maschinen. Kosten entstehen auch an anderer Stelle, wenn Müll nicht recycelt wird und Produkte wie Verpackungen, Plastiksackerln oder PET-Flaschen neu produziert werden müssen: denn insbesondere Abfälle wie Getränkeverpackungen sind wichtige Wertstoffe, die durch Littering für das Recycling verloren gehen.