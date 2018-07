Die Rettungsschwimmer von Malibu einst und heute

An "Baywatch" kam in den 1990er und 2000er Jahren kaum einer vorbei. Die Serie um die Rettungsschwimmer von Malibu und ihren amourösen Verstrickungen wurde in über 140 Länder verkauft und war laut dem Guinness Buch der Rekorde mit über 1,1 Milliarden Zuschauern die meistgesehene Serie weltweit. Der Erfolg der Rettungsschwimmer und Hasselhoffs Lizenzrechte an der Serie bescherten dem Schauspieler ein Vermögen, seine Kollegen nutzten die Serie als Sprungbrett für ihre Karriere. Heute gilt "Baywatch" als 90er-Jahre-Kult. Doch was wurde eigentlich aus Mitch, Hobbie, Shauni, C.J. und Co.?